Тиллерсон рассказал, когда РФ сможет вернуться в G8

Главной предпосылкой для возвращения России в "Группу восьми", которая сейчас существует в составе семи членов как G7, является выполнение Минских договоренностей и возвращение суверенитета Украине.

Об этом в беседе с журналистами в рамках международного турне с президентом Трампом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Укринформ.

"Они были исключены или выведены из группы (Group 8, G8 - ред.) из-за ситуации в Украине, следовательно, я думаю, для воссоединения, им нужно решить ситуацию в Украине, и мы достаточно четко дали понять, что это значит" , - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Он уточнил, что для россиян это значит "продвигаться вперед с Минскими договоренностями, имплементировать их и восстановить суверенитет Украины".

Россия была исключена из G8 в 2014 году из-за попытки аннексии Крыма и агрессии против Украины. Сейчас форум существует как G7, членами которого являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Следующий саммит G7 запланирован на четверг, 25 мая в городе Таормина на острове Сицилия, Италия.