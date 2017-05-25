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Россия пыталась влиять на Трампа через его советников - СМИ

Четверг, 25 мая 2017, 06:03

Американские шпионы узнали летом прошлого года, российские официальные лица обсуждали влияние на Дональда Трампа за его советников Пола Манафорта и Майкла Флинна.

Об этом со ссылкой на The New York Times пишет Reuters.

Российские разведка и политические деятели были уверены, что Манафорт, глава кампании Трампа в то время, и Флинн, который был советником Белого дома по вопросам национальной безопасности, могут быть использованы, чтобы помочь сформировать мнение Трампа в отношении России, сообщили изданию три нынешних и бывших американских чиновника, знакомые с данным разведки.

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно одобрительно отозвался о президенте РФ Владимира Путина. Он даже заявлял, что если станет президентом США, готов рассмотреть признание Крыма частью России.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Как сообщалось, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Расследование под руководством Мюллера в первую очередь намерено сосредоточиться на экс-советнике Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.

В свою очередь Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него. Ранее он отказался выполнять официальное предписание Комитета по вопросам разведки Сената США, которое обязывает его передать все документы и записи о связях с РФ.

Темы: ТрампСШАРосcия
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