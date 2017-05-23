В НФ хотят забрать у ЦПК статус неприбыльной организации

Народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявил, что будет просить проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции". В ЦПК заявили, что будут судиться с нардепом.

Пинзеник во время брифинга в Верховной Раде во вторник показав материалы расследования, которое, по его словам, провело общественное объединение "Национальный интерес Украины", в лице его директора Василия Апасова.

По словам Пинзеника в материалах, которые ему передали, указывается, что "несмотря на большую заработную плату членов этого объединения (ЦПК - ред.), дополнительно средства выводились на физических лиц предпринимателей".

"Так, например сам физический предприниматель Шабунин (Виталий - ред.) получил в течение 2016-2017 годов 1,7 млн гривен, физическое лицо предприниматель Устинова (Александра - ред.) с той же организации – 1,86 млн грн и так далее", - сказал он.

"Это является нарушением законодательства Украины, регулирующего вопросы деятельности неприбыльных организаций и, как минимум, может повлечь за собой прекращение статуса "Центра противодействия коррупционеров" как неприбыльной организации".

Пинзеник заявил, что передаст имеющиеся у него материалы в Генеральную прокуратуру, Государственной фискальной службы и Министерства экономического развития и торговли.

"(Обращусь - ред.) обязательно в посольства государств "Большой семерки", которые оказывали значительную помощь Украине, в том числе и содействие финансовое для реализации антикоррупционных программ", - сказал он.



Пинзеник ожидает, что "ЦПК" лишат статуса неприбыльной организации.

Отметим, что директор ОО "Национальный интерес Украины" Апасов на своей странице в Facebook сообщил, что сайт его организации заработал только 22 мая.

На сайте имеются материалы только одного расследования. Согласно информации на сайте организации членом ее правления является Пивень Игорь Викторович. Человек с таким именем и фамилией, согласно информации на сайте "Посипаки", был помощником народного депутата от БПП Сергея Тригубенко.

ЦПК уже выступило с заявлением, в котором сообщило, что будет подавать в суд на Пинзеника за распространение неправдивой информации относительно организации и ее отдельных членов.

"Лживые заявления представителя Народного фронта относительно размеров заработных плат отдельных членов правления организации не соответствуют действительности. Обвинение нас в выводе средств через физических лиц-предпринимателей является откровенной ложью, целью которой является дискредитация ЦПК и легализация будущего очередного наезда фискалов и правоохранителей на организацию", - говорится в заявлении.

"Мы расцениваем это заявление народного депутата как продолжение целенаправленной дискредитационной кампании против ЦПК. Встретимся в суде", - заявили в организации.

В то же время активистка ЦПК Александра Устинова отметила, что автором так называемого расследования о ЦПК является общественный активист Василий Апасов, который вместе с женой за 2016 год заработал 5,2 млн грн.

"Он (заработал) - как телеведущий ООО "24 новини", который мы все знаем как NEWSONE, который принадлежит Мураеву из Оппоблока. Она - как предприниматель журналист УНН", - написала на Facebook Устинова.

Она уточнила, что Апасов подавался в Совет общественного контроля при НАБУ и в связи с этим должен был обнародовать свою декларацию.

"Оказывается сама организация Национальный интерес зарегистрирована была меньше месяца назад, в мае 2017 года, и - о, какая неожиданность, по адресу, соседнему с приемной НФ, откуда Мартыненко НАБУшники выводили", - написала Устинова.

Как известно, 10 апреля Шабунин сообщил, что в его домом в воскресенье прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчин. Шабунин указал, что исполнителем акции был Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.

Таким образом, по мнению Шабунина, Демчина пытается отомстить ГПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.

Украинская правда