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Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 5 военных ВСУ ранены

Пятница, 26 мая 2017, 06:51

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Есть признаки частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения", - отметили в штабе.

На Приморском направлении террористы 29 раз открывали огонь. Около 21.00  боевики обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Красногоровке из минометов различных калибров, вооружения танка, БМП, зенитной установки и пехотного вооружения. Во время этого обстрела несколько мин попали в жилой квартал возле городской больницы. Несколько близлежащих домов были повреждены.

Также по Красногоровке сепаратисты били под конец суток из 120 мм минометов и артиллерийских систем калибра 152 мм. Последствия этого обстрела сейчас выясняются.

Кроме того, из минометов были обстреляны украинские позиции возле Широкино и Марьинки. Возле Широкино также бил танк. В районе Водяного боевики били из вооружения БМП, в районе Гнутово и Новотроицого - из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики совершили 26 обстрелов. Наиболее напряженной остается ситуация в пригороде Авдеевки.

"Обстреляв днем ​​украинских воинов на этом участке фронта из минометов и РСЗО "Град", российско-террористические бандформирования не прекратили вести огонь по нашим позициям и с наступлением сумерек. Враг бил из минометов, 122-мм артиллерийских систем, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Вблизи Луганского боевики вели огонь из 82 мм минометов и гранатометов. Возле Майорска они били из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На Луганском направлении террористы били два раза.

"Обстреляв во второй половине дня наши оборонительные укрепления в районе н.п. Нижнетеплое из стрелкового оружия, около 22.00 часов боевики совершили обстрел наших позиций у Крымского из гранатометов", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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