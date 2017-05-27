Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США хочет получить документы предвыборной кампании Трампа

Суббота, 27 мая 2017, 03:58

Комитет по разведке Сената, который расследует вмешательство России в выборы в США, попросил политическую организацию президента Дональда Трампа передать все документы предвыборной кампании, стартовавшей в июне 2015 года.

Об этом со ссылкой на Washington Post пишет Reuters.

Письмо Сената, содержащее требование передать все документы, электронные письма и телефонные записи, на прошлой неделе получил казначей кампании Трампа, сообщает издание.

Документ подписан сенатором-республиканцем Ричардом Барром и председателем комитета Марком Уорнером, однако, как сообщает Washington Post, они отказались от комментариев.

Комитет предвыборной  кампании Трампа находится в Нью-Йорке в Трамп Тауэр. Им руководит бывший заместитель начальника кампании Майкл Гласнер и Джон Пенс, племянник вице-президента США Майка Пенса.

Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей США) расследуют связи Флинна и других членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.

ФБР также проводит свое расследование относительно вмешательства России и представителей кампании Трампа. Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который был назначен специальным советником в расследовании о вмешательстве России в выборы в США, сначала сосредоточится на экс-советнике Дональда Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.

Темы: ТрампСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Трамп
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: