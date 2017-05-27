Сенат США хочет получить документы предвыборной кампании Трампа

Комитет по разведке Сената, который расследует вмешательство России в выборы в США, попросил политическую организацию президента Дональда Трампа передать все документы предвыборной кампании, стартовавшей в июне 2015 года.

Об этом со ссылкой на Washington Post пишет Reuters.

Письмо Сената, содержащее требование передать все документы, электронные письма и телефонные записи, на прошлой неделе получил казначей кампании Трампа, сообщает издание.

Документ подписан сенатором-республиканцем Ричардом Барром и председателем комитета Марком Уорнером, однако, как сообщает Washington Post, они отказались от комментариев.

Комитет предвыборной кампании Трампа находится в Нью-Йорке в Трамп Тауэр. Им руководит бывший заместитель начальника кампании Майкл Гласнер и Джон Пенс, племянник вице-президента США Майка Пенса.

Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей США) расследуют связи Флинна и других членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.

ФБР также проводит свое расследование относительно вмешательства России и представителей кампании Трампа. Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который был назначен специальным советником в расследовании о вмешательстве России в выборы в США, сначала сосредоточится на экс-советнике Дональда Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.