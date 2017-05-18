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ЗМІ: Розслідування на чолі з Мюллером зосередиться на Флінні та Манафорті

Четвер, 18 травня 2017, 06:20

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер, який був призначений спеціальним радником в розслідуванні про втручання Росії у вибори в США, спочатку зосередиться на екс-радникові Дональда Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

Про це повідомляє NBC з посиланням на чотирьох співробітників в правоохоронних органах.

Джерела повідомляють, що ФБР за допомогою міністерства фінансів, ЦРУ та інших відомств вивчає докази їхніх можливих контактів, грошових переказів і ділових відносин з російськими офіційними особами.

Відзначається, що також буде розслідуватися злом електронної пошти Хілларі Клінтон.

Співробітники правоохоронних органів повідомили, що Флінн і Манафорт офіційно вважаються "суб'єктами" кримінального розслідування. "Суб'єктом" є особа, поведінка якої розглядається слідством, і він може бути підозрюваним у скоєнні злочину.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливим для шантажу з боку Росії.

Раніше The Associated Press написало статтю про те, що Манафорт таємно працював на Дерипаску, просуваючи інтереси Путіна. Його завданням було протидіяти антиросійської опозиції в пострадянських країнах.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПол Манафорт
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