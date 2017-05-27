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Макрон хочет встречи в "нормандском формате"

Суббота, 27 мая 2017, 20:19
Макрон хочет встречи в нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение в ближайшее время встречи в "нормандском формате".

Об этом он заявил в субботу в рамках встречи лидеров "Большой семерки", передает Reuters.

"Макрон также заявил, что хочет в ближайшее время провести встречу с лидерами России, Германии и Украины по украинскому вопросу", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Франции выразил надежду, что президент США Дональд Трамп согласится поддержать Парижское соглашение по климату.

Макрон также заявил, что обсудит сирийский вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным на запланированной совместной встрече в Париже в понедельник. Он добавил, что будет "требовательным" в своем разговоре с Путиным.

Как сообщалось, 20 мая президент Петр Порошенко после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что работа в "нормандском формате" будет активизирована в ближайшее время.

Украинская правда

Темы: Франция
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