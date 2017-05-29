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Абэ пообещал принять конкретные меры по Северной Корее

Понедельник, 29 мая 2017, 06:15

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал действовать вместе с другими странами для сдерживания повторных провокаций Пхеньяна.

Об этом сообщает Reuters.

"Как мы договорились на недавнем G7, вопрос Северной Кореи является одним из главных приоритетов для международного сообщества", - сообщил журналистам Абэ в коротком выступлении по телевидению.

"Работая с Соединенными Штатами, мы будем принимать конкретные меры для сдерживания Северной Кореи", - добавил он.

Ранее, 29 мая, южнокорейские военные сообщили, что из восточного региона Северной Кореи Вонсан был произведен пуск неидентифицированной ракеты, вероятно, баллистической ракеты типа Scud. Она пролетела около 450 км.

По данным японского правительства ракета упала в исключительной морской экономической зоне Японии.

Как сообщалось, США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея - это мировая проблема, которая будет решена.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что война с Северной Кореей - если до этого когда-нибудь дойдет напряженность - была бы "катастрофой".

Темы: Северная КореяЯпонияСШАядерное оружие
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