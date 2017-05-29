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Боевики ОРДО дважды задерживали патруль ОБСЕ на блокпосту

Понедельник, 29 мая 2017, 11:06

Боевики ОРДО дважды задерживали патруль Специальной мониторинговой миссии на блок-посту вблизи подконтрольного боевикам поселка Александровка Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ на 26 мая.

"В двух отдельных случаях вооруженные члены "ДНР" задерживали патруль СММ на контрольном пункте въезда-выезда недалеко от подконтрольной "ДНР" Александровки на 8 и 37 минут соответственно. СММ сообщила об обоих случаях в СЦКК и обратилась к Совместному центру с запросом посодействовать проезду", - говорится в отчете.

Российские члены СЦКК сообщили, что не могут помочь обеспечению наблюдателям свободы передвижения

Впоследствии "руководство" ОРДО сообщило патрулю, что боевики действовали согласно правилам, когда задерживали Миссию.

Кроме того, в Донецкой области Миссия зафиксировала почти такое же количество взрывов, что за предыдущий отчетный период - 237 против 230 соответственно. Однако в Луганской области увеличилось количество случаев нарушения режима прекращения огня - 66 взрывов против 28 за предыдущий отчетный период.

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Темы: ДонбассОБСЕ
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