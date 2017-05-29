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В Госдуме РФ заявили, что на Херсонщине готовят боевиков ИГИЛ

Понедельник, 29 мая 2017, 16:55

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что в Херсонский области работают центры подготовки боевиков для дальнейшей их отправки в Сирию.

Об этом в понедельник сообщает российское издание "РИА Новости".

"Украинские элиты решили сделать информационную рокировку, обвиняя Россию в связях с ИГИЛ. Таким образом, они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ на территории, подконтрольной Киеву — в частности, в Херсонской области. У нас есть подтверждающая оперативная информация, а не выдуманные в горячечном антироссийском бреду "факты и доказательства", - сказал Бальбек.

По его словам, на базах подготовки идет обучение боевиков основам военного дела для последующей их заброски в Сирию. Бельбек заявил, что в Херсонскую область "стягиваются радикалы со всего мира", в том числе члены турецкой экстремистской организации "Серые волки" и игиловцы.

"Без поддержки киевских элит, пусть даже негласной, ни один лагерь на территории Херсонской области не смог бы существовать", - сказал он.

Как известно, во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси представители Украины передали вице-президенту организации Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

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Темы: РосcияГосдумаХерсонская область
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