Шарина отрицает свою вину, суд состоится 1 июня

Экс-директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина, обвиняемая в экстремизме и растрате средств учреждения, заявила, что невиновна и попросила суд оправдать ее.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не считаю себя виновной. Все люди, которые создавали библиотеки, известные люди ... и вот не прошло и 15 лет, как маленькая горстка людей библиотеку разрушила. Прошу оправдать меня и не удовлетворить гражданский иск", - сказала Шарина, выступая в дебатах в понедельник.

Шарина также добавила, что "никаких сотрудников фиктивно не нанимали, фиктивных трудовых книжек не заводили".

Адвокат Шариной Иван Павлов заявил, что "одного факта нахождения где-либо экстремистских материалов недостаточно для того, чтобы кого-то признать виновным в совершении преступления".

Он также отметил, что коллеги экс-директора никогда не слышали от нее экстремистских или антироссийских высказываний.

Кроме того, Павлов подчеркнул, что Шарина никогда не владела украинским языком и не могла понять того, что написано в данных книгах.

Мещанский суд Москвы должен огласить приговор Шариной 1 июня.

Ранее прокурор Людмила Баландина попросила суд признать Шарину виновной и назначить ей наказание в виде пяти лет лишение свободы условно.



Кроме того, гособвинитель частично поддержала гражданский иск.



Представитель потерпевшей стороны поддержал позицию гособвинения и попросил суд удовлетворить иск на сумму 2 млн и 380 тысяч рублей.



Также прокурор попросил суд запретить Шариной занимать должности связанные с общественно-политической деятельностью и на госслужбе сроком на три года.

Как известно, 28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана.



В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



Шарина была видпралена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается.



По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.



5 апреля 2016 директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах тратила предназначены для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которую впоследствии было закрыто в 2013 году.



В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.



В мае 2017 года Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, которые стали основанием для возбуждения в отношении нее дела об экстремизме, были подброшены.