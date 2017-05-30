Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двум подозреваемым по делу о стрельбе в Ольшанах ужесточили домашний арест

Вторник, 30 мая 2017, 03:30

Харьковская прокуратура добилась взятия под круглосуточный домашний арест двоих из троих подозреваемых в конфликте с ромами в селе Ольшаны под Харьковом.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию гособвинителей и ужесточил наказание для двоих подозреваемых в конфликте с ромами с частичного домашнего ареста - с 22:00 до 06:00 - на круглосуточный домашний арест", - отметила Дубовик.

По ее словам, в то же время, прокуратура настаивала на содержании подозреваемых под стражей, то есть, в СИЗО.

"Ждем назначения к рассмотрению апелляции по третьему подозреваемому -  депутату Харьковского облсовета от "Відродження",  -  добавила Дубовик.

Ранее, 19 мая, Дергачевский райсуд избрал для депутата Харьковского облсовета от партии "Відродження" Алексея Литвинова меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с ношением электронного браслета.

Как сообщалось, утром 16 мая в поселке Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный бытовой конфликт, повлекший смертельный исход одного из четырех пострадавших.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений), п. 7 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений) УК Украины.

В ромской общине (погибший и пострадавшие в результате драки и стрельбы – ромы) утверждают, что конфликт произошел на национальной почве и был спровоцирован бывшим главой Ольшанского поссовета, а ныне депутатом Харьковского облсовета от партии "Видродження" Алексеем Литвиновым и его сыном, нынешним главой Ольшанского поссовета Андреем Литвиновым.

По результатам проведенных в первые сутки оперативно-следственных действий были установлены и задержаны трое активных участников инцидента, в т.ч. Алексей Литвинов.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Темы: судХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: