В НАБУ хотят уволить сотрудника, совершившего ДТП

Дисциплинарная комиссия Национального антикоррупционного бюро Украины рекомендовала директору НАБУ уволить сотрудника бюро, который 14 мая совершил ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"После изучения материалов служебного расследования, проведенного Управлением внутреннего контроля НАБУ, комиссия усмотрела в действиях работника бюро - участника ДТП явные признаки дисциплинарного проступка", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, говорят в бюро, их сотрудник нарушил присягу и требования Кодекса профессиональной этики работников НАБУ, а также нарушил служебную дисциплину и "совершил поступок, дискредитирующий звание лица начальствующего состава Национального бюро".

Как следствие дисциплинарная комиссия рекомендовала директору НАБУ Артему Сытнику применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения из бюро.

В ведомстве напомнили, что в состав дисциплинарной комиссии входят представители общественности – члены Совета общественного контроля при НАБУ.

Как сообщалось, 14 мая работник НАБУ Алексей Довгий сбил на Подоле памятник и въехал в микроавтобус. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.

Национальное антикоррупционное бюро начало по этому поводу служебное расследование.

Украинская правда