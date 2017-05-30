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Крупное ДТП под Мелитополем: микроавтобус пошел на обгон

Вторник, 30 мая 2017, 17:25

Пассажирский автобус и микроавтобус "Мерседес Спринтер" столкнулись в Запорожской области утром 30 мая, когда водитель "Мерседеса" пошел на обгон грузовика.

Об этом сообщает сайт Мелитополя 0619.com.ua со ссылкой на очевидцев аварии.

По их словам, микроавтобус ехал в сторону пгт Мирный, перед ним на знак "Стоп" остановилась фура – водитель "Мерседеса" пошел на ее обгон и, выехав на высокой скорости на перекресток, врезался в пассажирский автобус, который направлялся из села Терпение в Мелитополь.

Большая авария под Мелитополем
Большая авария под Мелитополем
0619.com.ua

От столкновения автобус перевернулся.

 

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ДТП с участием автобуса "Эталон" и микроавтобуса "Мерседес спринтер" произошло в 07:30 на автодороге Харьков – Симферополь.

Столкновение с участием автобуса
Столкновение с участием автобуса
ГСЧС

В результате ДТП пострадали 30 пассажиров рейсового автобуса и 2 человека из "Мерседеса".

Спасатели с помощью спецтехники подняли автобус "Эталон" и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.

 

О жертвах не сообщается. Пострадавших доставили в больницу.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДТП
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