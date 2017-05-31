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Полиция Львовской области: Среди участников столкновений были как львовяне, так и приезжие

Среда, 31 мая 2017, 14:31

Полиция устанавливает личности участников столкновений во Львовском облсовете.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции во Львовской области.

"Уже могу сказать, что среди них были жители как Львовской, так и других областей Украины. Опрашиваем тех, кто был в то время в помещении совета, документируем, собираем вещественные доказательства, уточняем у медиков диагнозы пострадавших и так далее", - рассказал начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий среды.

Правоохранители также отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовных производств, открытых по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Накануне националисты ворвались во Львовский облсовет. В столкновениях пострадали 15 человек, из них двенадцать правоохранителей.

Украинская правда

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