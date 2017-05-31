Полиция Львовской области: Среди участников столкновений были как львовяне, так и приезжие

Полиция устанавливает личности участников столкновений во Львовском облсовете.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции во Львовской области.

"Уже могу сказать, что среди них были жители как Львовской, так и других областей Украины. Опрашиваем тех, кто был в то время в помещении совета, документируем, собираем вещественные доказательства, уточняем у медиков диагнозы пострадавших и так далее", - рассказал начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий среды.

Правоохранители также отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовных производств, открытых по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Накануне националисты ворвались во Львовский облсовет. В столкновениях пострадали 15 человек, из них двенадцать правоохранителей.

Украинская правда