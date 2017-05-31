Подстреленный Пашинским Химикус требует тест на независимом полиграфе

Защита Вячеслава Химикуса, подстреленного нардепом Сергеем Пашинским, настаивает на прохождении детектора лжи вместе с депутатом и проведении теста независимой структурой.

Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова, передают "Украинские новости".

"29 мая были в Генеральной прокуратуре, где Вячеславу Химикусу предложили пройти полиграф в подконтрольной прокуратуре структуре. Человек, которому следователь поручает использовать полиграф, не внесен в Реестр судебных экспертов и является бывшим сотрудником СБУ", - сообщила она.

По словам юриста, учитывая это защита Химикуса требует проведения проверки на полиграфе действительно независимой организацией и исключительно вместе с Пашинским.

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу. Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове.

В феврале Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим в этом конфликте.

Пашинский заявил, что будет требовать проверки всех участников инцидента на детекторе лжи. Химикус сказал, что готов пройти полиграф.

В конце марта стало известно, что Генеральная прокуратура завершила основные следственные действия по этому делу.