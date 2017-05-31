Верхушка НФ отжимает фитнес-центр в центре Киева – Лещенко

Представители партии "Народный фронт" провели рейдерский захват фитнес-центра в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от БПП Сергей Лещенко.

"Сегодея на депутатском приеме у меня побывали владельцы фитнесс-центра Софийский. Их история - сплав рейдерства и политической коррупции. Помещение, где находится спорткомплекс, в процессе передела активов "Омега банка" и Николая Лагуна, недавно перешло под контроль компании "БФ групп", связанной с Народным фронтом и Андреем Иванчуком, который живет... прямо в этом доме, несколькими этажами выше Софийского", - написал он.

По словам Лещенко " Иванчук и его партнер Артур Гранц добились решения первой судебной инстанции о выселении спорткомплекса, и, не дожидаясь апелляции, при поддержке полиции (Аваков, Народный фронт) и исполнительной службы (Петренко, Народный фронт), заняли часть помещений, заварили решетками доступ в спорткомплекс и начали осваиваться на месте".

"Местные рассказывают, что здесь будет офис партии Яценюка-Иванчука ", - добавил Лещенко.

Он также заявил, что компания "БФ групп" контролирует магазины дьюти-фри в аэропорту Борисполь со времен работы министром инфраструктуры Максима Бурбака, который является главой фракции Народного фронта.

"А еще, как выяснил Dmytro Gnap, руководит фирмой "БФ групп" двоюродный брат Яценюка. В итоге эта цепочка - Иванчук-Гранц-Яценюк-Бурбак и примкнувшие к ним Петренко и Аваков - иллюстрация того, как псевдо-политики без идеалов и ценностей… решили опуститься до банального передела фитнесс-клубов", - написал он.

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Украинская правда