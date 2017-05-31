Спасатели предупреждают о шторме и граде
Среда, 31 мая 2017, 16:13
В четверг, 1 июня, на юге и востоке Украины местами ожидаются грозы, в некоторых населенных пунктах возможен град и сильный ветер.
Такое предупреждение обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"1 июня в южной и восточной части местами грозы, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В целом по прогнозу синоптиков лето начнется умеренно теплой и преимущественно сухой (за исключением восточных и южных областей) погодой.
Алена Рощенко, УП