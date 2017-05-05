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ГПУ сообщила Арбузову о подозрении

Пятница, 5 мая 2017, 10:47

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьеру Сергею Арбузову.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неисполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" – ООО "ЕСУ" условий приватизации о создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее – ТМСН), незаконного финансирования в течение 2012 – 2013 годов создания ТМСН за счет средств государственного бюджета Украины и приватизации 92 % государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

"В уголовном производстве составлено и в предусмотренный законом способ направлено сообщение о подозрении бывшему Первому вице-премьер-министру Украины С. Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012 – 2013 годов создания ТМСН за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрании ему судом меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: АрбузовГенпрокуратура
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