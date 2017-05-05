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Суд дал доступ СБУ к телефонным звонкам Захарченко

Пятница, 5 мая 2017, 13:51
Суд дал доступ СБУ к телефонным звонкам Захарченко

Суд предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных переговорах главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко с 1 марта 2014 года.

Об этом говорится в определении суда от 21 апреля, передают Українські новини.

Как говорится в определении, 31 июля 2014 года Захарченко сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса.

В тот же день в связи с тем, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение подозреваемого не оказалось возможным, он был объявлен в розыск.

1 августа 2014 года суд предоставил правоохранителям разрешение на задержание "главы" ДНР для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ установила номер мобильного телефона оператора "МТС", которым пользуется Захарченко в период с 2014 года по настоящее время.

Суд удовлетворил данное ходатайство и предоставил следователям СБУ доступ к вещам и документам, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений, со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес, а также адрес местонахождения абонента указанного телефонного номера в момент каждого входного и выходного телефонного соединения с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года.

Также предоставлен доступ к информации о входящих, исходящих SMS-сообщениях и информации о GPRS-трафике, о принадлежности номера конкретному лицу (в случае, если абонент является контрактным) по номеру телефона Захарченко.

Темы: СБУДонбассДНРсепаратизмтерроризм
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