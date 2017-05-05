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Суд обнародовал новую повестку Януковичу

Пятница, 5 мая 2017, 19:38

Оболонский районный суд Киева опубликовал повестку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, на заседание в рассмотрении его дела 18 мая.

Документ обнародован на сайте суда в пятницу.

 

Как известно, 4 мая Облонский районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников экс-президента, разрешив ему участие по видеосвязи и перенес подготовительное заседание на 18 мая 10:00.

Государственное обвинение просит приговорить Януковича к пожизненному заключению.

Украинская правда

Темы: Януковичсуд
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