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Электроснабжение ДФС восстановлено

Суббота, 6 мая 2017, 16:21
Электроснабжение ДФС восстановлено

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

Об этом днем 6 мая сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как известно, ранее в МинТОТ заявили, что электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

Также отмечалось, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения на ДФС.

2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.  

4 мая СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники пытались восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда 

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Темы: Донецк
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