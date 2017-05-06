Электроснабжение ДФС восстановлено

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

Об этом днем 6 мая сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. — МТОТ (@mtot_gov_ua) May 6, 2017

Как известно, ранее в МинТОТ заявили, что электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

Также отмечалось, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения на ДФС.

2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.

4 мая СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники пытались восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда