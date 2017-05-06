Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Human Rights Watch призывает немедленно освободить ученого Козловского

Суббота, 6 мая 2017, 21:56

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает группировку "ДНР" немедленно освободить ученого Игоря Козловского, которого так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил к почти трем годам заключения.

Об этом говорится в заявлении, распространенном HRW в субботу, пишет Радио Свобода.

"Обращение с Козловским - от задержания и до суда - было огромным оскорблением верховенства закона, его приговор должен быть немедленно отменен", - заявила представитель организации Таня Купер.

Она подчеркнула, что Козловского удерживали за решеткой чисто за его политические взгляды.

В HRW напомнили, что с января 2016 года, когда ученого задержали в Донецке, к нему еще ни разу не пустили членов его семьи.

"При отсутствии функциональной системы уголовного правосудия в регионе, у Козловского было мало шансов на справедливый суд", - отметила Купер.

"Все его дело является пародией, цель которой - лишить его права эффективно защищаться и наказать за мирную оппозицию к действиям сепаратистов", - считают в HRW.

Как сообщалось, 3 мая так называемый "военный трибунал ДНР" осудил незаконно удерживаемого донецкими боевиками украинского историка и религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Боевики аргументировали задержание и суд над Козловским тем, что он - "особенно неблагонадежный гражданин, потому что имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году". Группировка "ДНР" также обвинила ученого в "незаконном хранении взрывчатых веществ". Родственники эти обвинения отрицают.

В Украине и по миру неоднократно проходили акции #FreeKozlovsky с требованием освободить Козловского из плена боевиков.

Темы: ДНРрелигияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
ДНР
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: