На Луганщине боевики "праздновали" 9 мая парадом и запрещенной техникой

Боевики в оккупированном Луганске и области "отпраздновали" 9 мая парадом и маршами "Бессмертного полка".

Как сообщает подконтрольный боевикам ресурс "ЛИЦ", участие в военном параде в центре Луганска приняли около 1200 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц техники и вооружений.

"В том числе - танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, пусковые установки РСЗО "Град", самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также зенитные ракетные комплексы "Стрела-10", - говорится в сообщении.

После окончания парада по центральным улицам прошел Марш мира и колонна "Бессмертного полка", в которых, согласно сообщению боевиков, приняли участие более 40 тыс. жителей "ЛНР" - "работников предприятий столицы и городов области, учащихся школ, студентов, членов молодежных и общественных организаций, военнослужащих, ветеранов, врачей и педагогов, шахтеров и госслужащих ".

Также сообщается, что более 6 тыс. человек приняли участие в марше "Бессмертного полка" в н.п. Красный Луч.