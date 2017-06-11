В Иране заявили о ликвидации организаторов нападения в Тегеране

Министр разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что иранские силовики убили организатора нападений в Тегеране, в результате которых погибли 17 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам главы Министерства разведки, убитый подозреваемый был и организатором, и главным командиром тех атак.

Ранее в субботу в Иране сообщили о задержании еще не менее семи подозреваемых в содействии зачинщикам нападений.

В пятницу в Иране сообщали о задержании по подозрениям в связи с нападениями еще 41 человека в различных регионах страны. Этих задержанных назвали "агентами" экстремистской группировки "Исламское государство", которое взяло на себя ответственность за нападения.

Также в пятницу в Тегеране состоялась массовая, с участием десятков тысяч людей, траурная церемония прощания и похороны погибших.

В среду в центре Тегерана, в здании парламента, и на южной окраине города, у мавзолея аятоллы Руголлы Хомейни, основателя современного исламского режима Ирана, почти одновременно произошли два нападения с применением автоматического оружия и взрывных устройств. Силовики в конце ликвидировали нападающих, некоторые подорвались сами, нескольких тогда же задержали. В результате нападений погибли 17 человек - двое охранников, десять административных работников и пять гражданских, ранены были 52 человека.