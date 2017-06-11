Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе без воды остались 4 фильтровальные станции

Воскресенье, 11 июня 2017, 11:25

Вследствие остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекращена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и две мариупольские.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, в настоящее время без централизованного водоснабжения остаются города, которые питаются с Карловской фильтровальной станции: Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселки Цукурино, Острый и Кураховка - там вода будет подаваться по графику.

"В Волновахском районе имеются свои насосные с резервными резервуарами, и есть возможность подавать питьевую воду населению. Тоже самое и по Мариуполю - вода в городе есть", - добавил Жебривский.

Он отметил, что в результате огневого удара боевиков перебита линия электропередач, выведен из строя трансформатор, повреждено здание насосной станции.

Бригада ремонтников выехала на станцию. СЦКК договаривается об установлении длительного режима тишины.

"Представители орды в том, что происходит, пытаются обвинить ВСУ. В то же время, от наших военных имеем твердую гарантию не стрелять по станции. Представители противоположной стороны такой гарантии не дают - ни нам, ни международным наблюдателям - и прибегают к диверсионным мероприятиям", - написал Жебривский.

Как сообщалось, около 7 утра 11 июня НЗФ ОРДО обстреляли из гранатометов и вывели из строя насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода. Как сообщили в МинТОТ, Южно-Донбасский водопровод остановлен, ремонт будет длительным.

Украинская правда

Темы: Донецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Донецкая область
За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Последние новости
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
Все новости...
Реклама: