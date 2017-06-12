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Климкин: Нужна платформа, чтобы контролировать въезд россиян

Понедельник, 12 июня 2017, 09:03

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание системы предварительного оповещения граждан России об их намерении посетить Украину.

Об этом он заявил в понедельник утром в  эфире "1+1".

"Визы на самом деле отживают, они отходят. Во первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам", - сказал он.

"Второй момент, который для меня важен - вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: Я через 5 дней еду - вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - сказал Климкин.

По его словам, после принятия политического решения о создании такой платформы, на ее разработку необходимо несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать.

Климкин подчеркнул, что главное - контроль на границе.

Министр отметил, что визы для россиян можно было бы ввести уже давно, однако возникает вопрос жителей Крыма, которых оккупационные власти могут заставить "делать визу в собственную страну".

Также на территории России живут граждане Украины, и в случае введения визового режима, власти РФ могут давить на них для изменения гражданства.

"Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", - сказал Климкин.

Интерфакс-Украина

Темы: визыРосcияКлимкин
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