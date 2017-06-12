Разоблачили банду, которая легализировала преступников из РФ

Киевская прокуратура совместно с Нацполициею разоблачили группу людей, которые помогали получить украинское гражданство лицам, которые находятся в уголовном розыске в России.

Об этом сообщается в Facebook прокуратуры города Киева.

"В процессуальным руководством прокуратуры города Киева 12.06.2017 следственным управлением ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении УБПСТЛ ГУ ЧП в г.. Киеве разоблачены и задержаны участники преступной группы, которые способствовали незаконному получению гражданства Украины лицами, находящимися в уголовном розыске, и их незаконной легализации в Украине", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в своем Facebook отметила, что по похожей схеме украинское гражданство получил подозреваемый в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, известный как Александр Дакар.

"По сути, это схема, по которой Дакар получил гражданство", - отметила она.

По информации следствия, участники преступной схемы заключали фиктивные браки, на основании которых получали украинское гражданство.

"При этом с целью максимально ускорить процесс регистрации брака, в территориальные отделы ЗАГСов предоставлялись поддельные справки о якобы беременность этих женщин. В дальнейшем в течение месяца брак разрывался, а разыскиваемые лица оставались на фамилиях фиктивных жен", - отмечает прокуратура.

Кроме того, некоторые "натурализованные украинцы" имитировали свою смерть, чтобы их сняли с розыска в России.

Следствие установило, что таким образом группировка незаконно легализовали 5 человек, находившихся в розыске за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Среди них, в частности, экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД Российской Федерации, помощник заместителя Министра МВД РФ, который разыскивался за растрату бюджетных средств, его пособник, организатор и участники преступных организаций и другие лица", - отмечается в сообщении.

Четырех человек уже задержали и вручили подозрения в порядке ст. 208 УПК Украины. В том числе, подозрение вручилы помощнику заместителя главы МВД РФ.

"Кроме того, у фигурантов производства обнаружено и изъято большое количество внутренних и международных паспортов разных стран, поддельные вида на жительство, служебные удостоверения, оружие, а также денежные средства в сумме более 230 тыс. грн, 134 тыс. долларов США, более 14 тыс. евро и 1,4 млн российских рублей", - информирует прокуратура.

Как сообщалось, суд арестовал подозреваемого в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву на 2 месяца. У нападающего обнаружили загранпаспорт гражданина Украины по имени Александр Дакар.

Украинская правда