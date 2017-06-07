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Подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву арестован

Среда, 7 июня 2017, 16:17
У подозреваемого обнаружили загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара

Суд арестовал подозреваемого в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, известного как Александр Дакар, на 2 месяца.

Об этом сообщает 7 июня пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

Для участия в судебном заседании подозреваемого доставили в сопровождении врачей и под усиленной охраной.

Прокуратура отмечает, что в уголовном производстве проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств этого преступления.
На месте происшествия проведен следственный эксперимент.

Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе дактилоскопической исследования с целью идентификации личности подозреваемого.

Также с привлечением Департамента внутренней безопасности Нацполиции продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины.

Как известно, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Нападавший представился иностранным журналистом и загодя договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, мужчина достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета "Макарова" сделала несколько выстрелов в стрелка.

Сама Окуева заявляла, что остановила киллера из наградного оружия.

У нападавшего обнаружили заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Позже СМИ установили, что человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по имени Артур Денисултанов-Курмакаев.

По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. Еще одна из версий – заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами, заявлял член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко.

У Службы безопасности Украины нет подтвержденной информации о причастности российских спецслужб к этому покушению.

Украинская правда

Темы: криминал
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