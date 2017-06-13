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В США осудили задержания участников акций протеста в РФ

Вторник, 13 июня 2017, 01:24

Соединенные Штаты осудили задержания участников протестных акций против коррупции в России и призвали немедленно их освободить.

Об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных демонстрантов по всей России", - заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Задержание мирных демонстрантов, наблюдателей за соблюдением прав человека и журналистов является оскорблением основных демократических ценностей", - говорится в сообщении.

На Тверской улице 12 июня задержали более 700 человек. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Также был задержан и арестован на 30 суток российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
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