В США осудили задержания участников акций протеста в РФ
Вторник, 13 июня 2017, 01:24
Соединенные Штаты осудили задержания участников протестных акций против коррупции в России и призвали немедленно их освободить.
Об этом сообщает Reuters.
"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных демонстрантов по всей России", - заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Задержание мирных демонстрантов, наблюдателей за соблюдением прав человека и журналистов является оскорблением основных демократических ценностей", - говорится в сообщении.
На Тверской улице 12 июня задержали более 700 человек. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.
Также был задержан и арестован на 30 суток российский оппозиционер Алексей Навальный.