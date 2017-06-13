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Сутки в АТО: 57 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 5 были ранены

Вторник, 13 июня 2017, 07:27
Сутки в АТО: 57 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 5 были ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 57 раз открывали огонь по позициям ВСУ, при этом 5 раз они били непосредственно по жилому сектору.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще пятеро получили ранения или боевые травмы.

На Приморском направлении сепаратисты 27 раз открывали огонь.

Из 152 мм артиллерии они били по территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка. Около 22.00 они открыли огонь из вооружения БМП и гранатометов по Марьинке.

Из минометов различных калибров террористы вели огонь по позициям сил АТО вблизи Павлополя, Марьинки и Чермалыка. Там же, а также в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Березового бандиты неоднократно обстреливали украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов.

До 18:00 отмечалось относительное затишье, боевики только раз открыли огонь в районе Луганского. Однако в темное время суток они активизировались.

"Самые мощные вражеские обстрелы выпали на долю наших опорных пунктов, расположенных в южном пригороде Авдеевки и несколько восточнее - у поселка Каменка. Там бандиты вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов, танков, зенитных установок и образцов имеющегося у них пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

Из 125 мм танковых пушек боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки.

Кроме того из крупнокалиберного пулемета террористы вели обстрел домов местных жителей в районе Зайцево.

Также из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Опытного и Невельского. В районе Зайцево они били в сторону опорных пунктов ВСУ из вооружения БМП.

На Луганском направлении боевики открывали огонь 18 раз.

В районе Троицкого и Кряковки они били из 120 мм минометов. Вблизи Новотошковского, Катериновки, Трехизбенки, Золотого и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, возле Новоалександровки бандиты дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. Поблизости Крымского боевики били в сторону украинских позиций из вооружения БМП. По оборонных укреплениях сил АТО в районе Желтого, Лобачево, Новтошковского, Станицы Луганской и Малинового боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Темы: АТОДонбасс
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