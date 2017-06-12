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Бойовики у понеділок ввечері обстріляли Авдіївку та Мар'їнку

Понеділок, 12 червня 2017, 22:13

Неподалік Авдіївки у понеділок ввечері позиції українських військових обстрілював танк проросійських бойовиків.

Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович.

"Біля Авдіївки відпрацював танк недоросів. Потужно. Вибухи чутно просто у Новій Авдіївці. Наслідки з'ясувати неможливо. Обстріл триває",- написав він на Facebook.

Пізніше українська сторона СЦКК повідомила, що обстріл почався близько 21.00 год.

"Під вогонь танкових гармат бойовиків потрапили житлові квартали Авдіївки. 125 мм снаряди вибухнули біля житлових будинків по вулицях Островського та Гагаріна", - зазначається у повідомленні.

Водночас близько 22.00 год. бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Мар’їнки, застосувавши БМП та гранатомети. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будинку по вулиці Жовтневій. В обох випадках серед місцевих мешканців постраждалих не було.

В Авдіївці та Мар’їнці працюють спостережні групи української сторони СЦКК. Подробиці обстрілів уточнюються.

Українська правда

Теми: АТОАвдіївка
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