За последние три месяца на Донбассе погибли 36 мирных жителей – ООН

С 16 февраля по 15 мая на Донбассе погибли 36 мирных жителей, еще 157 - получили ранения, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации очередного доклада ООН, передает "УНИАН".

"В период с 16 февраля по 15 мая 2017 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 193 гражданские лица, пострадавшие от конфликта в Украине: 36 погибли, 157 получили ранения. Это на 48% больше, чем за предыдущий отчетный период и на 70% больше, чем за тот же период прошлого года", - заявила Фрейзер.

Кроме того, по ее словам, война на востоке Украины лишает местных жителей правам человека и того, о чем договорились в Минских соглашениях.

Как сообщалось, по данным гуманитарного бюллетеня Офиса ООН для координации гуманитарных вопросов, с марта по 14 мая 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило 178 жертв среди гражданского населения на Донбассе - 35 погибших и 143 раненых.