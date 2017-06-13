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Минюст готов к изменениям законодательства для противостояния России

Вторник, 13 июня 2017, 18:06

Министерство юстиции готово к изменениям законодательства для противодействия российской агрессии на востоке.

Об этом сообщил журналистам министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "112.Украина".

"То законодательство и те международные акты, регулирующие классические военные конфликты или смежные конфликты, оно уже не соответствует тем реалиям, которые есть в Украине", - сказал министр.

Петренко напомнил, что в условиях, когда противник является ядерной державой и использует "не только военные средства, но и террористов, но и провокации, информационную кампанию против Украины", опыт других стран нашему государству не поможет.

Комментировать конкретные действия по урегулированию конфликта министр не стал, объяснив, что еще рано.

Как сообщалось, cекретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

София Лукашова, для УП

Темы: МинюстРосcия
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