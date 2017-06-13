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Боевики совершили 16 обстрелов, ранен боец – штаб АТО

Вторник, 13 июня 2017, 18:40

13 июня в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 16 вражеских обстрелов, что свидетельствует об относительном снижении огневой активности со стороны незаконных вооруженных формирований.

Такие данные по состоянию на 18.00 часов вторника фигурируют в сводках пресс-центра штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня существенных изменений не претерпела и характеризуется как напряженная, однако стабильная и полностью контролируется силами операции", – говорится в сообщении.

На приморском направлении еще ночью оккупанты раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка. В результате взрывов артиллерийских снарядов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла. Ни один гражданский житель, к счастью, не пострадал.

На этом же направлении утром противник, применяя минометы калибра 120 мм, совершил обстрел невысокой интенсивности укреплений ВС Украины в районе Чермалык.

Также вражеские вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону возле Водяного, вели огонь снайперы противника.

Донецкое направление. На этой части фронта наемники еще на заре обстреляли из стрелкового оружия различных калибров и противотанковых гранатометов опорные пункты сил АТО в районе Песков и Авдеевки. А потом из пулеметов крупного калибра бандиты дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Невельского.

На луганском направлении рано утром боевики в очередной раз обстреляли оборонительные укрепления мил АТО в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Всего насчитано 40 попаданий вражеских мин неподалеку наших позиций.

Уже после обеда пророссийские вооруженные банды дважды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского. Там же наемники били по одному из опорных пунктов украинских воинов из станкового противотанкового гранатомета.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины получил ранения во вторник", - резюмируют в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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