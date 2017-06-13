Бойовики здійснили 16 обстрілів, поранено бійця – штаб АТО

13 червня в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 16 ворожих обстрілів, що свідчить про відносне зниження вогневої активності з боку незаконних збройних формувань.

Такі дані станом на 18.00 годину вівторка є у зведеннях прес-центру штабу АТО.

"Оперативна обстановка в районі проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєвих змін не зазнала і характеризується як напружена, проте стабільна та повністю контрольована силами операції", – йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку ще вночі окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка. Внаслідок вибухів артилерійських снарядів пошкоджено три житлові будинки по вулиці Привокзальній. Осколками посічено стіни та вибито шибки. Жоден цивільний мешканець, на щастя, не постраждав.

На цьому ж напрямку зранку противник, застосовуючи міномети калібру 120 мм, здійснив обстріл невисокої інтенсивності укріплень ЗС України в районі Чермалика.

Також ворожі збройні провокації із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї були зафіксовані поблизу Водяного, Талаківки та Павлополя. Окрім того, по українських воїнах, котрі тримають оборону неподалік Водяного, вели вогонь снайпери противника.

Донецький напрямок. На цій частині фронту найманці ще на світанку обстріляли зі стрілецької зброї різних калібрів та протитанкових гранатометів опорні пункти сил АТО в районі Пісків та Авдіївки. А згодом з кулеметів великого калібру бандити двічі відкривали вогонь по українських захисниках поблизу Невельського.

На луганському напрямку рано вранці бойовики вчергове обстріляли оборонні укріплення сил АТО в районі Новотошківського з мінометів калібру 120 й 82 мм. Всього нараховано 40 влучань ворожих мін неподалік наших позицій.

Вже по обіді проросійські озброєні банди двічі відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Кримського. Там же найманці згодом били по одному з опорних пунктів українських воїнів зі станкового протитанкового гранатомету.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України зазнав поранень у вівторок", – резюмують у прес-центрі.

Українська правда