На "Чонгаре" задержали женщину с Донбасса с "паспортом" оккупантов

На контрольном пункте "Чонгар" пограничники обнаружили женщину с документом, выданным на неподконтрольной Киеву части Донецкой области, которая въехала в аннексированный Крым из России.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Гражданка Украины 13 июня направлялась с полуострова на материк через "Чонгар" и, чтобы пересечь админграницу, предъявила инспектору пограничной службы удостоверение личности, выданное на территории отдельных районов Донецкой области, контролируемых пророссийскими боевиками.



"В ходе проверки правоохранители также установили, что 52-летняя женщина в Крым попала через недействующий пункт пропуска в Керчи", – информирует ведомство.



Пограничники составили на украинку административные протоколы – и вместе с недействительным документом передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейшей проверки.

Как известно, за приезд в Крым через закрытые пункты пропуска, то есть не из Украины, украинцев могут оштрафовать, а иностранцев – не пускать в Украину.