Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Чонгаре" задержали женщину с Донбасса с "паспортом" оккупантов

Среда, 14 июня 2017, 11:09

На контрольном пункте "Чонгар" пограничники обнаружили женщину с документом, выданным на неподконтрольной Киеву части Донецкой области, которая въехала в аннексированный Крым из России.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Гражданка Украины 13 июня направлялась с полуострова на материк через "Чонгар" и, чтобы пересечь админграницу, предъявила инспектору пограничной службы удостоверение личности, выданное на территории отдельных районов Донецкой области, контролируемых пророссийскими боевиками.

"В ходе проверки правоохранители также установили, что 52-летняя женщина в Крым попала через недействующий пункт пропуска в Керчи", – информирует ведомство.

Пограничники составили на украинку административные протоколы – и вместе с недействительным документом передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейшей проверки.

Как известно, за приезд в Крым через закрытые пункты пропуска, то есть не из Украины, украинцев могут оштрафовать, а иностранцев – не пускать в Украину.

Темы: КрымДонбассграницапаспорт аннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Крым
В Крыму прогремел взрыв в районе авиабазы – СМИ
В Севастополе прозвучали взрывы: оккупанты говорят о сбитом беспилотнике
ГУР: В Крыму растет сопротивление оккупантам со стороны гражданских лиц
Последние новости
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
Все новости...
Реклама: