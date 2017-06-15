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В ЦИК РФ исключают участие Навального в выборах президента

Четверг, 15 июня 2017, 02:46

У российского оппозиционного политика Алексея Навального практически нет шансов стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах из-за его судимости.

Об этом Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью телеканалу "Дождь", пишет РБК.

При этом Памфилова не исключила, что может "вдруг произойти какое-то чудо, и он [Навальный] напишет кассационную жалобу".

"Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать", — отметила она.

"Он в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное", — пояснила глава ЦИК.

Она также отметила, что не имеет права высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах, поскольку возглавляет структуру, которая обязана кандидатов регистрировать.

В начале мая зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что для того, чтобы Алексей Навальный смог участвовать в президентских выборах в качестве кандидата, ему необходимо обжаловать приговор, чтобы у него появилось пассивное избирательное право.

"Другого способа нет. Будет другое решение — будут другие действия Центральной избирательной комиссии", — отмечал Булаев.

Новые условные сроки по делу "Кировлеса" за хищение 16 млн руб. путем растраты Навальный получил в начале февраля. Ленинский суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно.

Сразу после оглашения приговора Навальный сообщил, что планирует оспорить его в более высокой судебной инстанции.

"Мы покажем, что решение ЕСПЧ цинично не было выполнено", - заявил он. 

Как сообщалось, 12 июня Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте Навального на 30 суток. Его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

Всего на Тверской улице в Москве 12 июня задержали более 700 человек. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Темы: Росcия
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