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Депутат Барна после ДТП остается в больнице

Четверг, 15 июня 2017, 08:44

Народный депутат Олег Барна после ночной аварии на площади Победы в Киеве находится в больнице.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телефонный разговор с Барной.

Журналисты отмечают, что подробностей о своем состоянии здоровья депутат не сообщил.

"Слабым голосом отшучивается, что якобы "насморк". А вообще, уверяет, что "все нормально", однако будет оставаться еще некоторое время под наблюдением врачей. Сколько именно пролежит в больнице, не уточнил", - говорится в сообщении.

 
Оперативний київ

Как известно, ночью Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

Темы: ДТПКиевВерховная РадаБПП
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