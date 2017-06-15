Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Барна заверяет, что был трезв, но вину в ДТП признал

Четверг, 15 июня 2017, 12:50

Нардеп Олег Барна признал, что есть виновником ДТП ночью среды в Киеве.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Это моя вина. Не увидел (трамвая, - ред.), потому что закрыла машина, которую я обгонял", - сказал Барна.

Также нардеп говорит, что на момент аварии был трезв. "Ко мне подошли (правоохранители, - ред.), я расписался, что даю согласие на все. Брали кровь. Все нормально. Закон должен быть для всех, все должны быть равны перед законом", - заявил Барна.

Он также рассказал, что нормально себя чувствует

"Чувствую себя нормально, все хорошо. Отдыхаем, спим, лечимся. Спасибо Богу, что никто пострадал", - отметил он.

Как сообщалось, генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны.

Ночью 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

Темы: ДТПВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
ДТП
В Германии разбился автобус с австрийскими туристами, направлявшийся в Норвегию
Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца
На Полтавщине маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 11 травмированных
Последние новости
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест дубинками и газом
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
Все новости...
Реклама: