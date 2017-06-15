Барна заверяет, что был трезв, но вину в ДТП признал

Нардеп Олег Барна признал, что есть виновником ДТП ночью среды в Киеве.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Это моя вина. Не увидел (трамвая, - ред.), потому что закрыла машина, которую я обгонял", - сказал Барна.

Также нардеп говорит, что на момент аварии был трезв. "Ко мне подошли (правоохранители, - ред.), я расписался, что даю согласие на все. Брали кровь. Все нормально. Закон должен быть для всех, все должны быть равны перед законом", - заявил Барна.

Он также рассказал, что нормально себя чувствует

"Чувствую себя нормально, все хорошо. Отдыхаем, спим, лечимся. Спасибо Богу, что никто пострадал", - отметил он.

Как сообщалось, генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны.

Ночью 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.