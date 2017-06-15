Садовый ответил Гройсману: Не надо бояться моего рейтинга

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьеру Владимиру Гройсману с призывом не бороться за рейтинги, а помочь городу решить проблему с мусором.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Поскольку Премьер-министр Владимир Гройсман решил не отвечать на официальные письма по экологической угрозе во Львове, а давать мне советы в Фейсбуке, то воспользуюсь по крайней мере этим каналом для общения с главой нашего правительства", - начинает свое обращение Садовый.

Он перечислил, чего ожидает от премьер-министра и других государственных руководителей в сложившейся ситуации с вывозом мусора из Львова.

"Прекратите слушать ваших политических советников, которые вам что-то там говорят о" рейтингах Садового". В этой ситуации не победит никто! Вы играете жизнью и здоровьем реальных людей, а не столбиками в диаграммах рейтингов. Управляемая вами система имеет достаточно инструментов борьбы с мной, и вы это уже активно используете. Не двигайте людей!" - отметил городской председатель.

Также он призвал главу правительства прекратить создание искусственных препятствий для вывоза твердых бытовых отходов из Львова на альтернативные полигоны путем открытия уголовных дел, угроз и массовых проверок владельцев частных полигонов.

"В официальных ответах мы получаем отказы от приема любого, даже малейшего количества ТБО. Это уже сотни таких ответов. Неофициально нам прямо говорят: "Запретили". Владелец полигона в Покровске вообще публично заявил об угрозах семье. Какая реакция полиции после этого была?!" - пишет Садовый.

Кроме того, он просит дать команду председателю Львовской ОГА прекратить блокирование сортировочно-брикетной линии в индустриальной зоне "Рясне-2" и ускорить процесс выделения кредита Европейского инвестиционного банка для проекта комплексного решения проблемы мусора во Львове.

Отдельно львовский мэр просит премьера выделить "реальный" участок в пределах области для нового мусороперерабатывающего комплекса.

"Ваше предыдущее и единственное на сегодня предложение - территория бывшего завода "Яворовская сера" - было забраковано экспертной комиссией во главе с академиком Юхновским и местными органами самоуправления", - подчеркивает он.

Также Садовый призвал Гройсмана прекратить уголовные дела в отношении голландских инвесторов.

"Речь идет об известной компании CTP, которая намерена построить современный индустриальный парк в "Рясном-2". Дело не имеет прямого отношения к теме ТБО, но эта позорная ситуация - прямой сигнал всем иностранным инвесторам: в Украине и дальше прокуроры определяют, кому можно работать и зарабатывать, а кому нет", - отметил он.

Садовый объяснил, что не уделял достаточно внимания теме мусора, поскольку у него была масса других неотложных проблем в городе.

"Я не исключаю свою вину. Она заключается в том, что я выставлял другие приоритеты. В 2006 году я пришел в город, в котором не было воды, нормального теплоснабжения, дорог, транспорта и т.д." - сказал он.

"Вы все еще можете не довести до необратимых последствий свою ошибочную стратегию - уничтожение воображаемых конкурентов путем уничтожения города и его жителей", - подчеркнул в завершение мэр Львова.

Как известно, 14 июня Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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Украинская правда