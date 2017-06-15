Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовый ответил Гройсману: Не надо бояться моего рейтинга

Четверг, 15 июня 2017, 16:55

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьеру Владимиру Гройсману с призывом не бороться за рейтинги, а помочь городу решить проблему с мусором.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Поскольку Премьер-министр Владимир Гройсман решил не отвечать на официальные письма по экологической угрозе во Львове, а давать мне советы в Фейсбуке, то воспользуюсь по крайней мере этим каналом для общения с главой нашего правительства", - начинает свое обращение Садовый.

Он перечислил, чего ожидает от премьер-министра и других государственных руководителей в сложившейся ситуации с вывозом мусора из Львова.

"Прекратите слушать ваших политических советников, которые вам что-то там говорят о" рейтингах Садового". В этой ситуации не победит никто! Вы играете жизнью и здоровьем реальных людей, а не столбиками в диаграммах рейтингов. Управляемая вами система имеет достаточно инструментов борьбы с мной, и вы это уже активно используете. Не двигайте людей!" - отметил городской председатель.

Также он призвал главу правительства прекратить создание искусственных препятствий для вывоза твердых бытовых отходов из Львова на альтернативные полигоны путем открытия уголовных дел, угроз и массовых проверок владельцев частных полигонов.

"В официальных ответах мы получаем отказы от приема любого, даже малейшего количества ТБО. Это уже сотни таких ответов. Неофициально нам прямо говорят: "Запретили". Владелец полигона в Покровске вообще публично заявил об угрозах семье. Какая реакция полиции после этого была?!" - пишет Садовый.

Кроме того, он просит дать команду председателю Львовской ОГА прекратить блокирование сортировочно-брикетной линии в индустриальной зоне "Рясне-2" и ускорить процесс выделения кредита Европейского инвестиционного банка для проекта комплексного решения проблемы мусора во Львове.

Отдельно львовский мэр просит премьера выделить "реальный" участок в пределах области для нового мусороперерабатывающего комплекса.

"Ваше предыдущее и единственное на сегодня предложение - территория бывшего завода "Яворовская сера" - было забраковано экспертной комиссией во главе с академиком Юхновским и местными органами самоуправления", - подчеркивает он.

Также Садовый призвал Гройсмана прекратить уголовные дела в отношении голландских инвесторов.

"Речь идет об известной компании CTP, которая намерена построить современный индустриальный парк в "Рясном-2". Дело не имеет прямого отношения к теме ТБО, но эта позорная ситуация - прямой сигнал всем иностранным инвесторам: в Украине и дальше прокуроры определяют, кому можно работать и зарабатывать, а кому нет", - отметил он.

Садовый объяснил, что не уделял достаточно внимания теме мусора, поскольку у него была масса других неотложных проблем в городе.

"Я не исключаю свою вину. Она заключается в том, что я выставлял другие приоритеты. В 2006 году я пришел в город, в котором не было воды, нормального теплоснабжения, дорог, транспорта и т.д." - сказал он.

"Вы все еще можете не довести до необратимых последствий свою ошибочную стратегию - уничтожение воображаемых конкурентов путем уничтожения города и его жителей", - подчеркнул в завершение мэр Львова.

Как известно, 14 июня Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Украинская правда

Темы: СадовыйГройсманЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест дубинками и газом
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
Все новости...
Реклама: