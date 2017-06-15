Садовий відповів Гройсману: Не треба боятися мого рейтингу

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана із закликом не боротися за рейтинги, а допомогти місту вирішити проблему зі сміттям.

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Оскільки Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вирішив не відповідати на офіційні листи щодо екологічної загрози у Львові, а давати мені поради у Фейсбуці, то скористаюсь принаймні цим каналом для спілкування з головою нашого Уряду", - починає своє звернення Садовий.

Він перелічив, чого очікує від прем'єр-міністра та інших державних очільників в ситуації, що виникла з вивезенням сміття зі Львова.

"Припиніть слухати ваших політичних радників, які вам щось там кажуть про "рейтинги Садового". В цій ситуації не переможе ніхто! Ви граєтесь життям і здоров'ям реальних людей, а не стовпчиками в діаграмах рейтингів. Керована вами система має достатньо інструментів боротьби зі мною, і ви це вже активно використовуєте. Не рухайте людей!"- наголосив міський голова.

Також він закликав голову уряду припинити створення штучних перешкод для вивезення твердих побутовий відходів зі Львова на альтернативні полігони шляхом "відкриття кримінальних справ, погроз та масових перевірок власників приватних полігонів".

"В офіційних відповідях ми отримуємо відмови від прийому будь-якої, навіть найменшої, кількості ТПВ. Це вже сотні таких відповідей. В неофіційних нам прямо кажуть: "Заборонили". Власник полігону в Покровську взагалі публічно заявив про погрози сім'ї. Якась реакція поліції після цього була?!" – пише Садовий.

Крім того, він просить дати команду голові Львівської ОДА припинити блокування сортувально-брикетувальної лінії в індустріальній зоні "Рясне-2" та пришвидшити процес виділення кредиту Європейського інвестиційного банку для проекту комплексного вирішення проблеми сміття у Львові.

Окремо львівський мер просить прем'єра виділити "реальну" ділянку в межах області для нового сміттєпереробного комплексу.

"Ваша попередня і єдина на сьогодні пропозиція – територія колишнього заводу "Яворівська сірка" – була забракована експертною комісією на чолі з академіком Юхновським та місцевими органами самоврядування", - підкреслює він.

Також Садовий закликав Гройсмана припинити кримінальні справи щодо голандських інвесторів.

"Мова йде про відому компанію CTP, яка має намір збудувати сучасний індустріальний парк у "Рясне-2". Справа не має прямого стосунку до теми ТПВ, але ця ганебна ситуація це прямий сигнал всім іноземним інвесторам – в Україні і далі прокурори визначають, кому можна працювати і заробляти, а кому ні", - зазначив він.

Садовий пояснив, що не приділяв достатньо уваги темі сміття, оскільки в нього була купа інших невідкладних проблем у місті.

"Я не відкидаю свою вину. Вона полягає в тому, що я виставляв інші пріоритети. У 2006 році я прийшов в місто, в якому не було води, нормального теплопостачання, доріг, транспорту і т.д." – сказав він.

"Ви все ще маєте можливість не довести до невідворотних наслідків свою помилкову стратегію – нищення уявних конкурентів через нищення міста та його мешканців", - наголосив на завершення мер Львова.

Як відомо, 14 червня Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Садовий назвав таку заяву хамством і заявив, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Читайте також: "Львів SOS: підсумки сміттєвого року" та "Замкнене коло львівського сміття"

Українська правда