Путин назвал Медведчука "украинским националистом"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Виктор Медведчук является украинским националистом, хоть ему самому это определение и не нравится.

Об этом он заявил в четверг во время прямой линии с президентом России.

"У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Хоть ему и не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины", - заявил российский лидер.

Он сказал, что дружит с Медведчуком и прекрасно знает историю его семьи.

"Ни для кого не секрет, что отец Медведчука был активным деятелем Организации украинских националистов, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился", - сообщил Путин.

Президент России утверждает, что его кум Медведчук является горячим сторонником независимой и при этом федеративной Украины.

"Но он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, за экономическую интеграцию, за сохранение общей инфраструктуры, энергетики, финансовой системы", - отметил Путин.

Напомним, Виктор Медведчук известный своей пророссийской позицией. Он выступает проти вступления Украины в ЕС и НАТО, а также за тесный союз с РФ.

Он также заявлял, что гордится дружбой с Путиным.

Сейчас Медведчук от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу. По сообщениям СМИ, он был привлечен к процессу обмена заложниками с подачи подконтрольных Кремлю боевиков.



Также известно, что во время акций протеста на Майдане бывший президент Виктор Янукович постоянно звонил Медведчуку, было зафиксировано более 54 звонков в период с декабря 2013 по февраль 2014 года.

Программа "Схемы" выяснила, что, несмотря на запрет, Медведчук летает по прямому маршруту "Киев-Москва". Журналисты зафиксировали, что прямые полеты в Москву Медведчук осуществлял трижды.

Когда-то Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы и является кумом Путина, который крестил его дочь Дарью.

Евгений Кизилов, УП