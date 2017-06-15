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Грицак хочет, чтобы журналисты не общались с "пятой колонной"

Четверг, 15 июня 2017, 18:08

Голова Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что украинское общество, и в частности медиа, должны объединиться против "пятой колонны".

Об этом говорится в его заявлении на сайте СБУ.

В ней Грицак говорит, что "вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, еще не обезврежена полностью. В своей грязной работе она пытается ловко манипулировать несовершенством украинского законодательства и самой демократической ценностью нашего народа - свободой слова".

При этом Грицак не указывает, кого именно имеет в виду.

Он отмечает, что "адекватный отпор врагу требует решительных совместных действий, сочетание силы права и силы общественного мнения, как оружия против российской агрессии в информационном пространстве".

"Наша цель - предоставить в Уголовном кодексе Украины адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны. В условиях агрессии не только военные уставы пишутся кровью, но и законы для предателей и пособников агрессора. Это – сила права", - заявляет Грицак.

"Во-вторых, заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу. Российская пропаганда является оружием, с помощью которой противник пытается разрушить нашу веру в свободу слова и демократию. Ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины", - добавил он.

По его словам, "представители пятой колонны" должны стать "персонами нон-грата на отечественных информационных ресурсах".

"Для сторонников "путинского русского мира" должна остаться только "кисельовсько-соловьевская" площадка", - заявил Грицак.

Украинская правда

Темы: ГрицакСБУмедиаСМИ
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