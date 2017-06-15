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Пятница будет немного теплее, на западе Украины дожди

Четверг, 15 июня 2017, 18:06

В пятницу, 16 июня, в Украине немного потеплеет, в западных областях ожидаются грозы.

Такой прогноз Украинского гидрометцентра.

Но уже в субботу воздух снова немного остынет в большинстве областей, а грозы предвещают всей Украине.

Погода 16 июня
Погода 16 июня

В Киеве и области в пятницу сухо, а выходные будут с дождями и дневной температурой 18-20 градусов. По состоянию на 15:00 четверга в столице 18,4 градуса.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

При этом 16 июня в Волынской, Ровенской, Киевской, центральных и южных областях местами сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А 17-18 июня пожароопасность 5 класса прогнозируют местами в Херсонской и Днепропетровской областях, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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