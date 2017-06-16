Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днипре суд запретил организацию "Союз советских офицеров"

Пятница, 16 июня 2017, 07:42

В Днипре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации "Союз советских офицеров".

Об этом сообщает Радио Свобода.

В соответствии с постановлением, суд вынес решение, исследовав материалы и выслушав показания свидетелей о событиях марта 2014.

По словам одного из свидетелей по делу, общественной активистки Людмилы Кострюковой, в марте 2014 года это общественное объединение "совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призывало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая у памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий", - сообщила Людмила Кострюкова.

Как отметил в суде другой свидетель Андрей Кулиш, он неоднократно вместе с другими общественными активистами наблюдал за мероприятиями "Союза советских офицеров" и заявлениями, сделанными на их собраниях. По его словам, в марте 2014 году на митингах члены организации заявляли, что "ждут "русскую освободительную армию".

Ответчики - представители "Союза советских офицеров" - в четверг в суд не явились.

В комментарии Радио Свобода ранее по телефону руководитель общественной организации "Союз советских офицеров" Виктор Марченко заявил, что считает обвинения против организации необоснованными. Он не отрицает, что весной 2014 поднимал российский триколор у мэрии, но исключительно "в знак дружбы Украины и России": мол, оппоненты в это время также использовали неукраинскую символику - флаги Евросоюза.

Истцом по этому делу выступило городское управление юстиции. Ответчиком - общественная организация "Союз советских офицеров", которую обвиняют в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде - в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации поднимали на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг. Иск в суд о запрете деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

1 и 9 мая в Днепре в этом году состоялись митинги, инициированные организацией "Союз советских офицеров". Они проходили с красными флагами и "георгиевскими" ленточками.

Как известно, с 15 июня вступает в силу закон об  административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.

16 мая Верховная Рада ввела админответственность за пропаганду георгиевской ленты, а президент подписал соответствующий закон 12 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепрсепаратизмсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Все новости...
Реклама: