Полиция начала задержания по делу убийства Вороненкова

В Павлограде Днепропетровской области представители Генпрокуратуры и полиции проводят следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.



Об этом в пятницу сообщает сайт Национальной полиции.



"В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности - обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.



Как известно Вороненкова убили 23 марта, когда он выходил из гостиницы в Киеве со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.



Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.



Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.



Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.



Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.



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