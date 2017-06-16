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Суд оккупантов оставил под стражей украинского активиста Балуха

Пятница, 16 июня 2017, 14:57

Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха без удовлетворения, срок содержания остался прежним – до 21 августа.

Об этом сообщает в пятницу "Крым.Реалии".

В ходе заседания адвокат Дмитрий Динзе отметил, что комплексная экспертиза по делу скорее всего не будет закончена до истечения предельно допустимого срока судебного процесса. Также он подчеркнул отсутствие доказательств у стороны обвинения относительно оснований содержания под стражей Балуха.

Сам активист назвал происходящее "оксюмороном" и потребовал показать ту шкалу социальной устойчивости, по которой его держат за решеткой.

На предыдущем заседании суд также оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Балуха о содержании его под стражей до 4 сентября. При этом суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продления ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отверг любые обвинения в его адрес.

Напомним, Владимир Балух вывесил в Крыму над своим домом в селе флаг Украины.

С тех пор началось его преследование.

8 декабря 2016 года ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

Темы: Крымправа человека
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