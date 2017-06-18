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Путин недоволен новыми санкциями США, но отвечать не спешит

Воскресенье, 18 июня 2017, 04:59

По мнению президента РФ, новые санкции США еще больше осложнят российско-американские отношения.

Об этом пишет Голос Америки.

В субботу президент России Владимир Путин выразил разочарование новыми санкциями, которые США, возможно, введут в отношении его страны. Однако, по его словам, пока рано говорить об "ответных мерах".

"Это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно", – сказал президент РФ государственному новостному агентству РИА "Новости".

На этой неделе Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за усиление санкций против России за ее кампанию по оказанию влияния на исход президентских выборов в США в 2016-м году.

Новые санкции, одобренные сенаторами в среду, направлены на российских граждан, которые причастны к нарушению прав человека, поставкам оружия сирийскому правительству, проведению вредоносных кибератак, а также имеют отношение к российским ведомствам разведки и обороны.

Чтобы стать законом, предлагаемые санкции должны быть одобрены Палатой представителей США и подписаны президентом Дональдом Трампом. Именно поэтому Путин сказал, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация.

"Наверное, надо еще посмотреть, во что в конечном итоге это выльется, – сказал Путин. – Но сейчас говорить о каких-то ответных шагах преждевременно, надо посмотреть, чем это закончится".

Белый дом пока не сообщает, подпишет ли Трамп законопроект или наложит на него вето. В то же время, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях на Капитолийском холме на этой неделе, предупредил, что предлагаемые меры могут привести к прекращению диалога с Москвой.

Он обратился к конгрессменам с просьбой дать администрации Трампа "свободу маневра, чтобы иметь возможность усилить давление" на Россию, если это будет необходимо в будущем.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, один из главных критиков России в Сенате, после голосования по санкциям заявил, что Америка "не может терять время" в вопросе о наказании России, и Соединенные Штаты должны дать Путину ясно понять, что они "не потерпят атак на свою демократию".

Путин не придал большого значения эффективности предлагаемых санкций, сказав, что-то придется скорректировать, что-то придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, однако новые санкции "не приведут к тупику или какому-нибудь коллапсу" в России.

Темы: санкцииСШАРосcияПутин
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