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CNN: Российская мафия финансировала разработку сирийского химоружия

Воскресенье, 18 июня 2017, 07:13
CNN: Российская мафия финансировала разработку сирийского химоружия

Инвестгруппа, управляемая российской мафией и звязанная с правительством,  перевела не менее 900 тысяч долларов компании, финансировавшей разработки химоружия в Сирии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на финансовые документы, имеющиеся в распоряжении телеканала.

Согласно банковским записям конца 2007 и начала 2008 годов, инвестгруппа связанная с, как считают американские чиновники, поддерживаемой правительством российской мафиозной группой, согласовала перевод более трех миллионов долларов компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогостоящей мебели.

Записи трансакций подтверждают, что из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч.

 

Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

Компания, о которой идет речь, называется Quartell Trading Ltd., и, как утверждает Министерство юстиции США, была одной из многих компаний, через которые отмывались миллионы долларов российских налогоплательщиков, связанной с так называемым "делом Магнитского" -  пожалуй, самым известным коррупционным делом в путинской России.

Компания Balec Trading Ventures принадлежит сирийцу Иссе аль-Зейди, гражданину России, который с 2014 года находится в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийским научно-исследовательским центром, разрабатывающим химическое оружие, включая производство зарина, нервно-паралитического и горчичного газа.

По данным Конгресса и Минюста США, банда российской мафии, называемая "группой Клюева", состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.

В 2007 году "группа Клюева", по словам чиновников, вступила в сговор с целью обманным путем захватить три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management - крупнейшим хедж-фондом в России.

"Группа Клюева" сфальсифицировала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило воспользоваться возвратом налогов в размере 230 миллионов долларов.

Выплата была произведена полностью в один день в конце 2007 года.

Большая часть из украденной "группой Клюева" суммы с тех пор была рассредоточена и заморожена на счетах в банках по всему миру.

"Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам осознал, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского", - заявил CNN бывший координатор США по политике в отношении санкций Дэниэл Фрид.

Американский прокурор обвинил обвинил принадлежащую сыну влиятельного российского чиновника компанию Prevezon Holdings, зарегистрированную на Кипре, в покупке недвижимости на Манхэттене с использованием части украденных денег. Компания не признала правонарушения и правительство США отказалось от каких-либо дальнейших судебных разбирательств, связанных с этим делом.

Еще одно дело о конфискации имущества продолжается в Швейцарии, где следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличным, российским эмигрантом, который признался, что некоторое время был основным "отмывателем" денег для "группы Клюева", прежде чем разорвал с ними связи.

Доказательства указывают, что на банковских счетах Credit Suisse в Швейцарии хранилась часть украденных денег. Один из счетов принадлежал компании Quartell Trading.  Сам Перепеличный умер в возрасте 44 лет во время пробежки около своего дома в 2012 году. Полиция обнаружила в его желудке следы гельсемия, ядовитого цветка.

Директор Национальной разведки заключил с "высокой уверенностью", что Перепиличный был убит по приказу Владимира Путина.

Сергей Магнитский, адвокат, нанятый Hermitage Capital для расследования краж, раскрыл этот огромный преступный заговор и игроков, стоящих за ним. Он был арестован в 2008 году, ему было отказано в необходимой медицинской помощи в течении более чем года, кроме того он подвергался физическим пыткам в предварительном заключении.  Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году в возрасте 37 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияСириякриминал
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